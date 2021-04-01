Федун отреагировал на вылет молодежной сборной России с Евро-2021

Фото: ФК "Спартак"

Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался о вылете молодежной сборной России с Евро-2021.

"Максименко можно только посочувствовать, когда так оборону рвут. Он что мог, то сделал. Последний гол вообще был от рикошета пропущен.

Слишком много было фанфар, когда победили Исландию. К сожалению, футбол требует реформ, я же об этом много раз говорил. Нет успехов ни у первой сборной, ни у молодежной. Ребята неплохие, однако посмотрите на игру датчан: все время треугольнички, всегда есть свободные футболисты. А у нас кто как может.

Очень обидно, были надежды на хорошее выступление. Увы, таково зеркало футбола, на которое необходимо посмотреть и сделать выводы", - приводит слова Федуна Sport24.

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