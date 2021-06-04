Федун отреагировал на вылет сборной России с хоккейного ЧМ
Фото сайт "Спартака"
Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался о поражении сборной России от Канады в 1/4 финала хоккейного Чемпионата Мира.
"Могу сказать одно: после вчерашнего уверен, что теперь поводов гордиться футболом будет больше, чем хоккеем", - заявил Федун.
На следующей неделе футбольная сборная России стартует на Евро-2020. С расписанием её матчей можно ознакомиться по ссылке.
Итоговую заявку национальной команды на континентальное первенство можно посмотреть здесь.
Не пропустите: Федун поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Официально: "Челси" продлил контракт с Тухелем
-
"Бавария" объявила о продлении контракта с Шупо-Мотингом
-
В Аргентине открыли пятиметровый памятник Марадоне
-
Игроки сборной Бразилии хотели бойкотировать Кубок Америки: названа причина
-
Квалификация ЧМ-2022: гол Месси не помог Аргентине победить Чили и другие результаты
Лента новостей
-
Ибрагимович прокомментировал уход Доннаруммы из "Милана"
-
"Ростов" близок к аренде форварда "Динамо"
-
Официально: "Челси" продлил контракт с Тухелем
-
Федун отреагировал на вылет сборной России с хоккейного ЧМ
-
"Бавария" объявила о продлении контракта с Шупо-Мотингом
-
Зарема объяснила, почему "Спартак" не спешит с продажей Крала
-
2
Мората высоко отозвался о Роналду
-
Мутко поделился мнением о гегемонии "Зенита" в РПЛ
-
1
Месси прокомментировал ничью со сборной Чили в квалификации ЧМ-2022
-
"Сахар и водка": Пятов рассказал о своей первой зарплате
-
Ибрагимович высказался о возможном переходе Жиру в "Милан"
-
Анчелотти сократил отпуск для игроков "Реала"
-
1
Зарема - о Черчесове в "Спартаке": "Только через мой труп"
-
СМИ: "Ростов" арендовал защитника "Зенита"
-
Профсоюз немецких футболистов назвал лучшего игрока сезона в Бундеслиге
-
В Аргентине открыли пятиметровый памятник Марадоне
-
Шевченко прокомментировал победу сборной Украины над Северной Ирландией
-
"Локомотив" не стал продлевать контракт со скандальным начальником команды
-
Тренер "Ахмата" Талалаев сравнил Джикию и Семёнова
-
Бакайоко может стать одноклубником Кокорина