Федун отреагировал на вылет сборной России с хоккейного ЧМ

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Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался о поражении сборной России от Канады в 1/4 финала хоккейного Чемпионата Мира.

"Могу сказать одно: после вчерашнего уверен, что теперь поводов гордиться футболом будет больше, чем хоккеем", - заявил Федун.

На следующей неделе футбольная сборная России стартует на Евро-2020. С расписанием её матчей можно ознакомиться по ссылке.

Итоговую заявку национальной команды на континентальное первенство можно посмотреть здесь.

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