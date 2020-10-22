Федун отреагировал на запрет пускать болельщиков на домашние матчи "Спартака"

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Федун отреагировал на запрет пускать болельщиков на домашние матчи "Спартака"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун дал комментарий касательно того, что "красно-белым" запретили играть на "Открытие Арене" со зрителями на трибунах.

"Мы предписание изучаем, хотя если это решение принято только по одному пункту, то оно является дискриминационным и непонятным. Но если это правило установлено для всех, то мы его принимаем", - сказал Федун.

Ранее РПЛ подтвердила, что, согласно распоряжению Роспотребнадзора, домашние матчи "Спартака" будут проводиться без болельщиков. В качестве причин указывались эпидемиологическая ситуация в Москве, массовые нарушения масочного режима и социального дистанцирования во время матча 10-го тура РПЛ "Спартак" – "Зенит", а также аналогичные нарушения на других массовых спортивных мероприятиях в городе.

Ближайший домашний матч "Спартака" состоится 31 октября - команда примет "Ростов".

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