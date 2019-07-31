Федун ответил фанатам "Спартака" на просьбу вернуть Карреру



Владелец "Спартака" Леонид Федун встретился с группой болельщиков московского клуба, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, Федун исключил вероятность возвращения на пост главного тренера итальянского специалиста Массимо Карреры. При этом владелец клуба выразил поддержку нынешнему наставнику Олегу Кононову.

Также Федун заверил фанатов, что клуб вскоре завершит трансфер полузащитника АЗ Гуса Тила.

Напомним, что после трех туров "Спартак" занимает 10 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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