Федун ответил на предложение Ковалевски сыграть со "Спартаком" в футбол на приставке

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Федун ответил на предложение Ковалевски сыграть со "Спартаком" в футбол на приставке

Президент польского "Стомила" Войцех Ковалевски обратился к владельцу "Спартака" Леониду Федуну с предложением сыграть в футбол на приставке.

"Стомил" уже провел несколько виртуальных матчей против "Хробры", с которыми должны были встретится в перенесенной игре.

"Я предлагал сыграть в виртуальный футбол нашему сопернику по следующему туру. Они согласились и уже провели несколько матчей. Теперь хочу предложить сыграть на приставке "Спартаку", нужно связаться с Томасом Цорном. А я бы хотел сыграть против владельца клуба Леонида Федуна", - заявил Ковалевски.

Позже Федун отреагировал на предложение Ковалевски: "Думаю, команда будет не против сыграть против них. Пусть ребята играют".

Напомним, что Ковалевски выступал за "Спартак" с 2003 по 2007 год.

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