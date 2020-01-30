Федун ответил на слова Веллитона о несостоявшемся переходе в "Ливерпуль"
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун признался, что впервые слышит о попытках "Ливерпуля" купить бывшего форварда "красно-белых" Веллитона.
"Насколько я помню, по Веллитону к нам приходили запросы из Донецка и из "Рубина". Но, естественно, туда мы его не продали. Про "Ливерпуль" не знаю, тут сказать нечего", - сказал Федун.
Ранее бразилец заявил, что мог оказаться в "Ливерпуле" в 2009 или 2010 году, но из-за конфликта его агента с руководством "Спартака" сделка сорвалась.
Веллитон выступал за "красно-белых" с 2007 по 2014 год, сыграл 133 матча, забил 61 гол и сделал 19 ассистов. Сдавался в аренду "Гремио", "Сан-Паулу" и "Сельте". После ухода из московского клуба нападающий играл в командах из Турции и ОАЭ.
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