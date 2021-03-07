Федун ответил на вопрос о должности Заремы Салиховой

В матче "Спартака" и "Краснодара", который москвичи выиграли с разгромным счетом 6:1, в "президентской ложе" кроме владельца "красно-белых" Леонида Федуна, были замечены также Зарема Салихова и Доменико Тедеско. Если нахождение там немецкого специалиста объясняется тем, что главный тренер команды отбывает дисквалификацию, то присутствие супруги Федуна вызвало у журналистов вопрос о ее должности в "Спартаке".

Функционер ответил на слухи: "Должность Заремы Салиховой? Она моя жена. Давайте я начну про ваших жен спрашивать. У многих из вас четверо детей? Вот представьте, у кого даже один или два, как четверых воспитывать. Все остальное - это легенды, которые кто-то распространяет. Особенно, когда начинают обсуждать судейство, сразу вспоминают Зарему Салихову", - сказал Федун журналистам.

Напомним, СМИ активно распространяют информацию о том, что Салихова оказывает очень большое влияние на совет директоров московского клуба.