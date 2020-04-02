Федун озвучил размер финансовых потерь "Спартака" из-за коронавируса

Стало известно, какую сумму ежемесячно теряет московский "Спартак" из-за вынужденной паузы в футбольном сезоне, которая обусловлена пандемией коронавируса.

"Много клуб недополучает, если у нас, условно говоря, месячная выручка составляет примерно полмиллиарда, вот считайте. Надо просто определиться, когда все-таки закончится карантин. Если мы видим, что это больше двух месяцев, то надо закрывать чемпионат и пытаться договариваться с футболистами по контрактам", - заявил владелец столичного клуба Леонид Федун.

Напомним, что накануне игроки "красно-белых" согласились на временное 40-процентное сокращение зарплаты.

По итогам 22 туров "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

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