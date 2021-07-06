Федун озвучил риски в случае отмены лимита на легионеров в РПЛ

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Владелец московского "Спартака" Леонид Федун рассказал, почему нельзя отказываться от лимита на легионеров в российском футболе.

"У нас и так нет никаких стимулов воспитывать русских футболистов, а так что будет? Я трачу в год полмиллиарда рублей на детские и юношеские команды. А если отменить лимит, зачем тогда мне нужно будет это делать? Лучше на эти деньги я куплю четверых хороших легионеров, которые закроют проблему. А дальше что? Откуда появятся русские игроки? Легко взять транш, купить легионеров, решить вопрос, выиграть что-то. Но какое отношение это имеет к российскому футболу?

Меня тоже душит лимит - у меня два лишних иностранца сидят, а могли бы играть. Но я заинтересован в развитии академии, в подготовке своих ребят. Вы видели матчи на сборах? У нас отличные молодые парни, которые при поддержке и должном отношении могут дорасти до сборной. Давайте, отменим лимит. Клуб, у которого много денег, будет вечным чемпионом, а клуб, у которого денег нет, будет вечным аутсайдером. Хорошая система? Мне не нравится. Я могу конкурировать своей школой, но я не могу конкурировать с деньгами.

Возьмите Швейцарию: там десять команд всего в чемпионате, при этом есть три или четыре центра подготовки футболистов. И едва они не обыграли Испанию на Евро. Это конкуренция школ. А у нас её нет. У нас есть конкуренция административного ресурса и финансового ресурса. И только на третьем месте - конкуренция в качестве подготовки футболистов. А должно быть наоборот: в первую очередь - школы, во вторую - финансы. Ну и, если хотите, пусть будет этот административный ресурс", - пояснил Федун.

С сезона 2020/21 в РПЛ действует лимит по схеме "8 иностранцев + 17 россиян". При этом ограничения касаются только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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