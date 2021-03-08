Федун озвучил задачу, которую поставил перед Тедеско на остаток чемпионата

Владелец "Спартака" Леонид Федун после победы над "Краснодаром" в матче 21-го тура РПЛ (6:1) высказался о задачах, которые стоят перед главным тренером "красно-белых" Доменико Тедеско.

"Пока стоит задача закончить сезон так, чтобы был шанс поиграть в Лиге Чемпионов. Такая задача у тренера есть. Кто будет готовить команду после - давайте оставим эту интригу на май месяц. Даже если у меня и есть варианты по новому тренеру, то я вам ничего не скажу, пока не подпишу контракт", - передает слова Федуна "Sport24".

На текущий момент, "Спартак" набрал 38 очков в 21 туре и занимает третью строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Это место не дает права москвичам попасть в Лигу Чемпионов. От второго места, позволяющего пробиться в этот турнир через квалификацию, "красно-белых" отделяет 2 очка.