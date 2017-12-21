Федун: "Педро Роша станет топ-игроком"

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Федун: "Педро Роша станет топ-игроком"Владелец московского "СпартакаЛеонид Федун высказался о потенциале форварда своей команды Педро Роши.

"Могу ошибаться, но я верю, что Роша заиграет на высоком уровне. У него все для этого есть - дриблинг, скорость, удар, умение отрываться от соперника. Необходима акклиматизация. Может быть, уже весной мы увидим другого Рошу. А может, летом в новом сезоне...

Верю, что Педро Роша превратится в топ-игрока для нашего чемпионата и повысит свою трансферную стоимость. Получится или нет - это уже не от меня зависит, но соответствующий набор качеств у него есть", - цитирует Федуна Чемпионат.

Напомним, Федун рассказал о своем контакте с Мане и Салахом. | soccernews.ru

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