Федун поблагодарил футболистов "Спартака" за поддержку

Владелец "Спартака" Леонид Федун поблагодарил футболистов за поддержку.

Игроки "Спартака" прислали видеоролик с поддержкой, спасибо им. Это очень приятно", - заявил Федун в интервью "РИА Новости".

Напомним, что 7 мая у Федуна был выявлен коронавирус. Федун является владельцем "Спартака" с 2003 года. При нем московский клуб по одному раз стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

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