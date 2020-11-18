Федун почтил память знаменитого тренера "Спартака" Константина Бескова

Председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун поздравил клуб со 100-летием легенды "красно-белых" Константина Бескова.

Сегодня, 18 ноября, у Бескова день рождения.

"Поздравляю всех спартаковцев со 100-летним юбилеем Константина Ивановича Бескова - одной из главных легенд клуба. Выдающийся тренер сформировал комбинационный атакующий стиль игры, который в "Спартаке" всегда особенно ценился.

Кружевной футбол Бескова влюбил в себя миллионы болельщиков, в том числе и меня! Надеюсь, что в нашем футболе появятся новые харизматичные тренеры, герои будущих поколений, вдохновленные примером Константина Ивановича", - передает слова функционера пресс-служба.

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