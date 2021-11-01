Федун подал в суд на известного журналиста

Теги спартак москвалеонид федун

Федун подал в суд на известного журналиста

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун подал в суд на журналиста Михаила Борзыкина. Об этом Борзыкин рассказал на своем Youtube-канале «Фабрика футбола».

Федун обвиняет Борзыкина в публичных оскорблениях. Журналист уже был вызван в прокуратуру для дачи пояснений. Ранее Борзыкин обратился к Федуну с призывом продать "Спартак" после серии неудачных матчей.

Напомним, что после 13 туров "Спартак", набрав 18 очков, занимает лишь девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Не пропустите: Феерия "Зенита", неудача "Спартака", поражение ЦСКА: все результаты 13-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" нацелилась на хавбека "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов