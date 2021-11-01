Федун подал в суд на известного журналиста
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун подал в суд на журналиста Михаила Борзыкина. Об этом Борзыкин рассказал на своем Youtube-канале «Фабрика футбола».
Федун обвиняет Борзыкина в публичных оскорблениях. Журналист уже был вызван в прокуратуру для дачи пояснений. Ранее Борзыкин обратился к Федуну с призывом продать "Спартак" после серии неудачных матчей.
Напомним, что после 13 туров "Спартак", набрав 18 очков, занимает лишь девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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