Федун подал в суд на известного журналиста

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун подал в суд на журналиста Михаила Борзыкина. Об этом Борзыкин рассказал на своем Youtube-канале «Фабрика футбола».

Федун обвиняет Борзыкина в публичных оскорблениях. Журналист уже был вызван в прокуратуру для дачи пояснений. Ранее Борзыкин обратился к Федуну с призывом продать "Спартак" после серии неудачных матчей.

Напомним, что после 13 туров "Спартак", набрав 18 очков, занимает лишь девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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