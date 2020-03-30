Федун поделился мнением о продлении карантина для игроков "Спартака"

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал возможное продление карантина до 1 мая.

Ранее ЦСКА и "Урал" отпустили своих футболистов в вынужденный отпуск до 1 мая.

"Планируем ли отпустить игроков до 1 мая? Пока мы обсуждаем", - цитируеь Федуна РИА Новости.

Напомним, РПЛ приостановлена до 10 апреля, однако паузу могут продлить как минимум до 24 апреля.

По последним данным, число заразившихся во всем мире составляет 724 759 человек, 34 020 из которых скончались, а 152 087 - выздоровели. В России количество заболевших превысило 1,8 тыс.

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