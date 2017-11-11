Федун поделился мнением об игре Месси в матче с Россией

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Федун поделился мнением об игре Месси в матче с Россией

Президент "Спартака" Леонид Федун отметил игру Лионеля Месси в товарищеской игре между сборными России и Аргентины (0:1).

"Как мне Месси? Месси есть Месси. Бог" - приводят слова Федуна российские СМИ.

Смотрите также обзор матча Россия - Аргентина. | http://soccernews.ru

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