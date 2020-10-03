Федун поделился ожиданиями от матча "Спартак" - "Зенит"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун высказался в преддверии матча 10-го тура РПЛ против "Зенита".

"Дерби двух столиц будет интересным", - заявил Федун журналистам.

Напомним, что матч "Спартак" - "Зенит" начнётся в 19:00 по московскому времени. Стартовые составы доступны здесь.

Команды по итогам 9 туров делят лидерство в Премьер-лиге, имея в своём активе по 20 очков.

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