Федун поделился ожиданиями от работы Витории в "Спартаке"
Фото: ФК "Спартак"
Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился ожиданиями от работы нового наставника команды Руя Витории.
"Мы пообщались с ним перед заключением контракта. Руй - опытный тренер, знающий и умеющий выигрывать трофеи. Ожидаю от него качественной и профессиональной работы, которая будет приносить результат. Уверен, он возьмётся за новое дело со всей страстью и желанием", - цитирует Федуна "Спорт-экспресс".
Напомним, что Витория сменил на посту тренера Доменико Тедеско.
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