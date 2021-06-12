Федун поделился ожиданиями от работы Витории в "Спартаке"

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Федун поделился ожиданиями от работы Витории в "Спартаке"Фото: ФК "Спартак"

Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился ожиданиями от работы нового наставника команды Руя Витории.

"Мы пообщались с ним перед заключением контракта. Руй - опытный тренер, знающий и умеющий выигрывать трофеи. Ожидаю от него качественной и профессиональной работы, которая будет приносить результат. Уверен, он возьмётся за новое дело со всей страстью и желанием", - цитирует Федуна "Спорт-экспресс".

Напомним, что Витория сменил на посту тренера Доменико Тедеско.

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