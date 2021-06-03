Федун поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020
Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен
Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020.
"От нашей сборной на Евро можно ожидать выхода в четвертьфинал", – сказал Федун в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Напомним. что соперниками сборной России на групповом этапе чемпионата Европы станут Бельгия, Финляндия и Дания.
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