Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020.

"От нашей сборной на Евро можно ожидать выхода в четвертьфинал", – сказал Федун в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Напомним. что соперниками сборной России на групповом этапе чемпионата Европы станут Бельгия, Финляндия и Дания.

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