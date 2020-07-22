Федун поделился планами "Спартака" на лето

Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился планами клуба на лето.

"Мы не планируем проводить масштабную трансферную кампанию. Как ранее сказал Шамиль Газизов, нам нужно точечное усиление. Сбалансированием состава будет уже заниматься Доменико Тедеско, ему мы полностью доверяем", - заявил Федун.

По итогам сезона "Спартак" занял в РПЛ седьмое место, набрав 39 очков.

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