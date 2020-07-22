Федун поделился планами "Спартака" на лето

Теги спартак москвалеонид федун

Федун поделился планами "Спартака" на лето

Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился планами клуба на лето.

"Мы не планируем проводить масштабную трансферную кампанию. Как ранее сказал Шамиль Газизов, нам нужно точечное усиление. Сбалансированием состава будет уже заниматься Доменико Тедеско, ему мы полностью доверяем", - заявил Федун.

По итогам сезона "Спартак" занял в РПЛ седьмое место, набрав 39 очков.

Читайте также: Червиченко: "В составе "Спартака" много ненужных футболистов". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ливерпуль" в сверхрезультативном матче одолел "Челси"

"Ливерпуль" в сверхрезультативном матче одолел "Челси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов