Федун поделился планами "Спартака" на лето
Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился планами клуба на лето.
"Мы не планируем проводить масштабную трансферную кампанию. Как ранее сказал Шамиль Газизов, нам нужно точечное усиление. Сбалансированием состава будет уже заниматься Доменико Тедеско, ему мы полностью доверяем", - заявил Федун.
По итогам сезона "Спартак" занял в РПЛ седьмое место, набрав 39 очков.
Читайте также: Червиченко: "В составе "Спартака" много ненужных футболистов". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Интер" потерял очки в матче с "Фиорентиной", "Рома" разгромила СПАЛ и другие результаты 35-го тура Серии А
-
Агуэро увеличил количество тренировок, чтобы восстановиться к игре с "Реалом"
-
"Ливерпуль" в сверхрезультативном матче одолел "Челси"
-
Федун поделился планами "Спартака" на лето
-
Кокорин поздравил Азмуна с победой в гонке бомбардиров
-
"Ростов" намерен распродать лидеров
-
Газизов прокомментировал слухи об интересе "Спартака" к Кокорину
-
Дзюба - лучший ассистент РПЛ сезона 2019/20
-
Жиго намерен покинуть "Спартак" этим летом
-
"Наполи" проиграл "Парме" в матче Серии А
-
"Тамбову" предложат деньги за отказ от места в РПЛ в пользу "Крыльев Советов"
-
"Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вест Хэмом" и вышел на третье место АПЛ
-
"Зенит" повторил рекорд "Спартака" 1999 года
-
Алькантара летом перейдет в "Ливерпуль"
-
Азмун - лучший бомбардир РПЛ сезона 2019/20
-
"Локомотив" переиграл "Урал" и другие результаты 30-го тура РПЛ
-
"Зенит" одержал волевую победу над "Ростовом"
-
"Краснодар" разгромил "Ахмат" и отправился в квалификацию ЛЧ, ЦСКА обыграл "Тамбов" и сыграет в Лиге Европы
-
"Спартак" в гостях обыграл "Рубин"
-
Акинфеев вышел на второе место по количеству игр в РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22