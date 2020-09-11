Федун подтвердил наличие предложений о продаже трёх игроков "Спартака"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун перечислил футболистов "красно-белых", которых хотят купить другие клубы.

"У "Спартака" есть три предложения о покупке Жиго, Понсе и Кокорина. Надеюсь, никто из них не уйдёт в это трансферное окно. Генеральный директор Шамиль Газизов активно работает над сохранением лидеров команды. Наша цель - титулы и участие в Лиге Чемпионов, доходы от успешного выступления в которой превысят расходы на трансферы", - сказал Федун.

Согласно информации из СМИ, "Лион" интересуется Самюэлем Жиго, "Болонья" нацелилась на Эсекиэля Понсе, а "Рома" - на Александра Кокорина.

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