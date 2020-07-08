Федун подтвердил назначение Газизова на пост генерального директора "Спартака"
Владелец "Спартака" Леонид Федун подтвердил информацию, что новым главным генеральным директором московского клуба станет Шамиль Газизов.
"На этой неделе Шамиль Газизов проступит к работе в качестве генерального директора. Чем привлекла кандидатура Газизова? А вы знаете успехи "Уфы"? Это клуб, который при минимальных бюджетах может добиваться успеха, который ведёт правильную селекционную работу и делает то, что нам необходимо", - приводит слова Федуна "Чемпионат".
Напомним, что в последние несколько лет 51-летний Газизов является генеральным директором "Уфы". В данный момент клуб занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и находится выше "Спартака".
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