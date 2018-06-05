Федун: "Полагаю, что сейчас лучше команд, укомплектованных лучше "Спартака", нет"

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Федун: "Полагаю, что сейчас лучше команд, укомплектованных лучше "Спартака", нет"Владелец московского "Спартака" Леонид Федун высказался об укомплектованности своей команды.

"В данный момент в обойме - двадцать пять человек. Полагаю, что сейчас лучше команд, укомплектованных лучше "Спартака", нет. Да, есть места, которые неплохо бы укрепить. В конце концов, любому тренеру хочется, чтобы у него играли Салах, Месси и им подобные. Но сейчас в коллективе есть и опытные, и молодые, и совсем юные, которым необходимо расти, а для этого - выходить на поле. Словом, подбор исполнителей вполне способен решать задачи, стоящие в РФПЛ. А под Лигу Чемпионов, чтобы там достойно выглядеть, приобретения действительно необходимы", - цитирует Федуна СЭ.

Напомним, Федун назвал лучшего игрока РФПЛ. | soccernews.ru

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