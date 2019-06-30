Федун пообещал новые трансферы для "Спартака"
Владелец "Спартака" Леонид Федун заявил, что клуб еще будет покупать новых футболистов в летнее трансферное окно.
"Трансферы еще будут. Мы ведем работу по этим направлениям. Что касается Боккетти - он и сам хочет уйти. У нас есть четыре центральных защитника и без Сальваторе", приводят слова Федуна российские СМИ.
Стоит отметить, что нынешнем летом "Спартак" пока что купил только аргентинского нападающего "Ромы" Эсекиэля Понсе за три миллиона евро. При этом клуб расстался защитником Дмитрием Комбаровым и полузащитником Денисом Глушаковым.
В минувшем сезоне "Спартак" занял пятое место в чемпионате России. В сезоне-2019/20 "красно-белые" начнут участие в Лиге Европы с квалификационного турнира.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20