Федун попал в топ-20 богатейших людей России

Фото: твиттер "Чемпионат"/Автор неизвестен

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун вошел в список богатейших людей России по версии журнала Forbes по итогам 2020 года.

Состояние Федуна увеличилось на 4,8 миллиарда долларов и сейчас составляет 11,1 млрд. По этом показателю владелец "красно-белых" занимает 16-е место.

Стоит отметить, что в рейтинг Forbes также попал российский владелец лондонского "Челси» Роман Абрамович, состояние которого оценивается в 14,5 миллиардов долларов (+3,2 млрд).

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