Федун попал в топ-5 обедневших российских миллиардеров

Состояние владельца московского "Спартака" Леонида Федуна значительно снизилось в 2020 году. Олигарх попал в топ-5 самых обедневших российских миллиардеров года по версии Forbes.

Федун потерял 1,757 миллиарда долларов. Общее состояние бизнесмена снизилось до 8,259 млрд долларов. Первое место в рейтинге занял начальник Федуна, генеральный директор "Лукойла" Вагит Алекперов, который потерял более 4 миллиардов долларов из-за снижения стоимости акций компании.

64-летний Федун является владельцем "Спартака" с 2006 года. За этот период московский клуб один раз стал победителем Российской Премьер-Лиги и один раз выиграл Суперкубок страны.

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