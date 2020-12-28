Федун попал в топ-5 обедневших российских миллиардеров
Состояние владельца московского "Спартака" Леонида Федуна значительно снизилось в 2020 году. Олигарх попал в топ-5 самых обедневших российских миллиардеров года по версии Forbes.
Федун потерял 1,757 миллиарда долларов. Общее состояние бизнесмена снизилось до 8,259 млрд долларов. Первое место в рейтинге занял начальник Федуна, генеральный директор "Лукойла" Вагит Алекперов, который потерял более 4 миллиардов долларов из-за снижения стоимости акций компании.
64-летний Федун является владельцем "Спартака" с 2006 года. За этот период московский клуб один раз стал победителем Российской Премьер-Лиги и один раз выиграл Суперкубок страны.
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