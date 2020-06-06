Федун посетил тренировку "Спартака"

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Федун посетил тренировку "Спартака"

Владелец "Спартака" Леонид Федун посетил тренировку команды.

Напомним, что ранее Федун переболел коронавирусом.

"Хочу еще раз сказать спасибо команде и фанатам за их поддержку. Пока я находился в больнице, получил много сообщений. Было очень приятно. Теперь, когда болезнь отступила, я с новыми силами приступаю к работе. Будем вместе двигать клуб к новым победам!" - заявил Федун.

Возобновление розыгрыша РПЛ состоится 19 июня. После 22 туров "Спартака" идет на восьмом месте.

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