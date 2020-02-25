Федун потерял более 500 миллионов долларов за день из-за коронавируса

Теги спартак москвалеонид федун

Федун потерял более 500 миллионов долларов за день из-за коронавируса

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун понёс серьёзные финансовые потери из-за снижения индексов на фондовых рынках.

Как сообщает Bloomberg, 63-летний бизнесмен за день лишился 508 миллионов долларов.

Стоит отметить, что обвал индексов обусловлен распространением коронавируса, что тормозит мировую экономику.

"Спартак" по итогам 19 туров занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: Уткин: "От всей души желаю "Спартаку" вылететь в первый дивизион". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" нацелился на Холанда

"Реал" нацелился на Холанда

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов