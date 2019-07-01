Федун потроллил Карпина на матче с ЦСКА

Забавный диалог между Леонидом Федуном и Валерием Карпиным произошел на матче "Спартак" - ЦСКА (3:1).

Федун потроллил Карпина на матче #СпартакЦСКА (3:1).



— Этсамое, ты под скандинава всё [косишь]!? — Федун делает характерный жест, описывающий бороду Карпина.

— Старенький уже стал, чо)

— Ты и так не молодой, зачем себя старишь?

— Я и говорю, 50 лет!#КубокПариматчПремьер pic.twitter.com/Q1te7owzpY — Ваня Карпов (@OnooQ) 1 июля 2019 г.

Напомним, что Карпин возглавлял "Спартак" с 2009 по 2012 год, однако спустя некоторое время вновь вернулся в клуб и проработал до 2014 года.

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