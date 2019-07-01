Федун потроллил Карпина на матче с ЦСКА

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Федун потроллил Карпина на матче с ЦСКА

Забавный диалог между Леонидом Федуном и Валерием Карпиным произошел на матче "Спартак" - ЦСКА (3:1).

Напомним, что Карпин возглавлял "Спартак" с 2009 по 2012 год, однако спустя некоторое время вновь вернулся в клуб и проработал до 2014 года.

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