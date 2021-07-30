Федун предлагал почти полмиллиарда фунтов за клуб из АПЛ

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Российский бизнесмен и владелец московского "Спартака" Леонид Федун предпринял попытку купить английский "Вулверхэмптон".

Олигарх сделал предложение в размере 400 миллионов фунтов стрелингов за клуб, который выступает в английской премьер-лиге, однако несмотря на столь щедрое предложение получил отказ.

Напомним, что "Вулверхэмптоном" владеет китайская компания Fosun International, которая занимается страхованием, управлением активов, горнодобывающей и сталелитейной промышленностью, ювелирным делом, индустрией развлечений и туристическим бизнесом.

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