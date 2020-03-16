Федун предложил идею, как завершить сезон в РПЛ в связи с эпидемией коронавируса



Президент московского "Спартака" Леонид Федун предложил досрочно завершить чемпионат России и подвести итоги согласно текущему положению команд в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге.

"Конечно, приостановка всех спортивных мероприятий — это плохо. Непонятно, как быть дальше. Похоже, что в апреле всё это не закончится. Пандемия только начинается. Думаю, в лучшем случае, до середины лета это всё продлится, и это оптимистичный прогноз.

Наверное, надо чемпионат заканчивать и подводить итоги по текущему положению. Да, к сожалению, "Спартак" останется без еврокубков в таком случае. Не знаю, может, Кубок России как-то доиграть, хотя без зрителей, что за доигрыш", - цитирует Федуна Sport24.

Напомним, что после 22 туров лидером чемпионата России является "Зенит". Второе место, которое дает прямую путевку в Лигу Чемпионов, занимает "Локомотив". На третьем месте, дающем право сыграть в квалификационном раунде Лиги Чемпионов, находится "Краснодар". В Лигу Европы на данный момент попадают "Ростов" и ЦСКА. В зоне переходных матчей находятся "Рубин" и "Крылья Советов", в зоне вылета - "Тамбов" и "Ахмат".

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