Федун предложил идею, как завершить сезон в РПЛ в связи с эпидемией коронавируса

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Федун предложил идею, как завершить сезон в РПЛ в связи с эпидемией коронавируса
Президент московского "Спартака" Леонид Федун предложил досрочно завершить чемпионат России и подвести итоги согласно текущему положению команд в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге.

"Конечно, приостановка всех спортивных мероприятий — это плохо. Непонятно, как быть дальше. Похоже, что в апреле всё это не закончится. Пандемия только начинается. Думаю, в лучшем случае, до середины лета это всё продлится, и это оптимистичный прогноз.

Наверное, надо чемпионат заканчивать и подводить итоги по текущему положению. Да, к сожалению, "Спартак" останется без еврокубков в таком случае. Не знаю, может, Кубок России как-то доиграть, хотя без зрителей, что за доигрыш", - цитирует Федуна Sport24.

Напомним, что после 22 туров лидером чемпионата России является "Зенит". Второе место, которое дает прямую путевку в Лигу Чемпионов, занимает "Локомотив". На третьем месте, дающем право сыграть в квалификационном раунде Лиги Чемпионов, находится "Краснодар". В Лигу Европы на данный момент попадают "Ростов" и ЦСКА. В зоне переходных матчей находятся "Рубин" и "Крылья Советов", в зоне вылета - "Тамбов" и "Ахмат".

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2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Сочи Сочи 22 24
12 Оренбург Оренбург 22 23
13 Рубин Рубин 22 23
14 Крылья Советов Крылья Советов 21 22
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