Федун предложил идею, как завершить сезон в РПЛ в связи с эпидемией коронавируса
Президент московского "Спартака" Леонид Федун предложил досрочно завершить чемпионат России и подвести итоги согласно текущему положению команд в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге.
"Конечно, приостановка всех спортивных мероприятий — это плохо. Непонятно, как быть дальше. Похоже, что в апреле всё это не закончится. Пандемия только начинается. Думаю, в лучшем случае, до середины лета это всё продлится, и это оптимистичный прогноз.
Наверное, надо чемпионат заканчивать и подводить итоги по текущему положению. Да, к сожалению, "Спартак" останется без еврокубков в таком случае. Не знаю, может, Кубок России как-то доиграть, хотя без зрителей, что за доигрыш", - цитирует Федуна Sport24.
Напомним, что после 22 туров лидером чемпионата России является "Зенит". Второе место, которое дает прямую путевку в Лигу Чемпионов, занимает "Локомотив". На третьем месте, дающем право сыграть в квалификационном раунде Лиги Чемпионов, находится "Краснодар". В Лигу Европы на данный момент попадают "Ростов" и ЦСКА. В зоне переходных матчей находятся "Рубин" и "Крылья Советов", в зоне вылета - "Тамбов" и "Ахмат".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Сочи
|22
|24
|12
|Оренбург
|22
|23
|13
|Рубин
|22
|23
|14
|Крылья Советов
|21
|22
|15
|Тамбов
|21
|22
|16
|Ахмат
|22
|20