Федун призвал отменить финансовый фэйр-плей

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун считает необходимым отменить финансовый фэйр-плей в связи с пандемией коронавируса.

"Сейчас уже ничего не делается, а расходы клубов, у которых зарубежные футболисты или русские с высокими евроконтрактами, уже выросли на 35-40%. Спонсоры, поскольку нет трансляций, скажут: "Зачем нужны спонсорские контракты?". В связи с этим возникает такой вопрос, например, что делать с финансовым фэйр-плей? Доходов-то нет. Сейчас ни один клуб не выполнит финансовый фэйр-плей. Его надо отменять. Или приостанавливать.

Сейчас для транспорта и туризма делают налоговые каникулы. А чем мы хуже? У нас вообще никаких доходов нет. Поэтому нужно обратиться за налоговыми каникулами. Обратиться в ФИФА с разъяснением по футбольным контрактам, по финансовому фэйр-плей и так далее", - сказал Федун.

Напомним, что практически все европейские чемпионаты, кроме турецкого и белорусского, ушли на вынужденный перерыв из-за сложной эпидемиологической ситуации.

"Спартак" по итогам 22 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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