Федун призвал отменить финансовый фэйр-плей
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун считает необходимым отменить финансовый фэйр-плей в связи с пандемией коронавируса.
"Сейчас уже ничего не делается, а расходы клубов, у которых зарубежные футболисты или русские с высокими евроконтрактами, уже выросли на 35-40%. Спонсоры, поскольку нет трансляций, скажут: "Зачем нужны спонсорские контракты?". В связи с этим возникает такой вопрос, например, что делать с финансовым фэйр-плей? Доходов-то нет. Сейчас ни один клуб не выполнит финансовый фэйр-плей. Его надо отменять. Или приостанавливать.
Сейчас для транспорта и туризма делают налоговые каникулы. А чем мы хуже? У нас вообще никаких доходов нет. Поэтому нужно обратиться за налоговыми каникулами. Обратиться в ФИФА с разъяснением по футбольным контрактам, по финансовому фэйр-плей и так далее", - сказал Федун.
Напомним, что практически все европейские чемпионаты, кроме турецкого и белорусского, ушли на вынужденный перерыв из-за сложной эпидемиологической ситуации.
"Спартак" по итогам 22 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Не пропустите: Врач "Спартака" рассказал о состоянии травмированных игроков. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Шкриньяр назвал лучшего защитника в мире
-
Суд обязал игрока "Милана" выплатить огромную сумму бывшему клубу
-
РПЛ выложил математическую задачу с Аршавиным и Дзюбой
-
Федун призвал отменить финансовый фэйр-плей
-
"Арсенал" готовит новый контракт для основного хавбека
-
Игрокам ЦСКА запретили уезжать из Москвы
-
Девушка Зинченко показала, как тренируется вместе с футболистом
-
"Рома" заинтересована в продлении аренды защитника "Челси"
-
Форвард "Монако" Бен-Йеддер подтвердил, что его хотела подписать "Барселона"
-
Луис Адриано обратился к болельщикам в связи с пандемией коронавируса
-
Паузы в европейских чемпионатах должны завершиться в середине мая
-
Названы сроки возобновления Кубка Либертадорес, остановленного из-за коронавируса
-
1
Заразившийся коронавирусом экс-президент "Реала" находится на грани смерти
-
РПЛ не будет переносить матчи в другие регионы
-
Два клуба поборются с "Баварией" за Сане
-
Мать Кокорина трогательно поздравила сына с днём рождения
-
Игрок "Бетиса" станцевал в женской одежде с накрашенными губами
-
"Челси" нацелился на Коутиньо
-
Адиль Рами опубликовал мем о России
-
1
"Ливерпуль" назвал лучшего игрока команды в феврале
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20