Федун прокомментировал будущее Карреры

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Федун прокомментировал будущее Карреры

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Массимо Карреры.

"Было сделано отдельное заявление совета директоров. Мы его распространили. На этом всё" - сказал Федун.

Ранее вице-президент "красно-белых" Наиль Измайлов заявил, что совет директоров поддерживает Карреру.

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