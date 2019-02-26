Федун прокомментировал будущее Кононова в "Спартаке"

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Федун прокомментировал будущее Кононова в "Спартаке"

Владелец "Спартака" Леонид Федун сделал заявление о будущем наставника команды Олега Кононова.

"Кононов точно доработает до истечения своего соглашения. У него отличное взаимодействие с игроками. Мне нравится его работа. Однако нужно дать ему время - чудес не бывает", - приводят слова Федуна российские СМИ.

Отметим, что контракт Кононова с клубом истекает летом 2020 года.

Кононов вступил на должность тренера "Спартака" в ноябре 2018 года. Он сменил на этом посту Массимо Карреру.

После 17 туров "Спартак" идет на втором месте в РПЛ и отстает от "Зенита" на пять очков. При этом, у "красно-белых" есть игра в запасе.

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