Федун прокомментировал ход переговоров о возвращении Промеса в "Спартак"

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Федун прокомментировал ход переговоров о возвращении Промеса в "Спартак"

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун признался, что клуб столкнулся с проблемами при попытке вернуть вингера "Аякса" Квинси Промеса.

"Мяч на стороне "Аякса". Мы сделали предложение. Несколько проблем возникло", - сказал Федун.

Ранее сообщалось, что "Спартак" пока не может согласовать с "Аяксом" все условия сделки. Сейчас стороны договариваются о том, кто возьмёт на себя риски, если футболист не сможет играть из-за уголовного преследования.

29-летний Промес выступал за "красно-белых" с 2014 по 2018 год, сыграл 135 матчей, забил 66 голов и сделал 33 ассиста.

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