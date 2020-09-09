Федун прокомментировал информацию о возможном переходе Кокорина в "Рому"
Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался по поводу возможного трансфера нападающего Александра Кокорина в "Рому".
"Нет никаких. Это пока все бла-бла-бла", - сказал Федун.
Ранее сообщалось, что "Рома" планирует купить 29-летнего игрока в нынешнее трансферное окно, а "Спартак" в свою очередь готов отпустить его за 7 миллионов евро.
Не пропустите: Гончаренко рассказал о состоянии игроков ЦСКА перед матчем со "Спартаком"| http://soccernews.ru
главное
-
Клопп лично обсудит с Вейналдумом его будущее в "Ливерпуле"
-
Кержаков подтвердил информацию, что может возглавить "Томь"
-
"Аталанта" Миранчука объявила о переходе защитника "Валенсии" Пиччини
-
"СЭ": ЦСКА отказался продавать Влашича "Зениту" за 25 миллионов евро
-
В "Реале" недовольны, что Азара вызвали в сборную, но не задействовали в матчах
Лента новостей
-
Стало известно, сколько "Байер" может получить за трансфер Хаверца в "Челси"
-
Тренер "Сочи" рассказал, как на команде сказался матч с "Ростовом"
-
Клопп лично обсудит с Вейналдумом его будущее в "Ливерпуле"
-
"Милан" может приобрести голкипера "Лиона" Тэтэрушану
-
Главный тренер "Сочи" рассказал, что команда потеряла с уходом Кокорина и Мостового
-
1
Луческу решил жить на базе "Динамо", так как опасается за свою жизнь
-
В "Томи" отреагировали на новость о переговорах с Александром Кержаковым
-
"Сначала мы для вас герои, а потом вы на нас писаете". Ловрен высказался о критике в СМИ после поражения сборной Хорватии
-
Кержаков подтвердил информацию, что может возглавить "Томь"
-
1
Месси тренируется в общей группе "Барселоны"
-
Федун прокомментировал информацию о возможном переходе Кокорина в "Рому"
-
"Реал" представил третью форму на сезон-2020/21
-
Фабио Капелло: "Кокорин - один из лучших в РПЛ. Он может играть в Европе"
-
"Аталанта" Миранчука объявила о переходе защитника "Валенсии" Пиччини
-
"СЭ": ЦСКА отказался продавать Влашича "Зениту" за 25 миллионов евро
-
Черевченко прокомментировал поведение Широкова, избившего судью
-
В "Реале" недовольны, что Азара вызвали в сборную, но не задействовали в матчах
-
Агент Коутиньо подтвердил информацию, что футболист останется в "Барселоне"
-
"Интер" заключить контракт с Видалем в ближайшие дни
-
Черевченко высказался о ситуации с судейством в РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17