Федун прокомментировал информацию о возможном переходе Кокорина в "Рому"

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Федун прокомментировал информацию о возможном переходе Кокорина в "Рому"

Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался по поводу возможного трансфера нападающего Александра Кокорина в "Рому".

"Нет никаких. Это пока все бла-бла-бла", - сказал Федун. 

Ранее сообщалось, что "Рома" планирует купить 29-летнего игрока в нынешнее трансферное окно, а "Спартак" в свою очередь готов отпустить его за 7 миллионов евро.

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