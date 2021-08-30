Федун прокомментировал информацию о возможной отставке Витории
Владелец "Спартака" Леонид Федун не подтвердил информацию о том, что клуб может уволить главного тренера Руя Виторию.
"Это все домыслы, которые я не комментирую", — приводит слова Федуна РБК.
Ранее сообщалось, что "Спартак" планирует уволить Виторию во время перерыва на матчи национальных сборных. Впрочем, португалец может остаться, если клуб не сможет найти ему замену.
По некоторым данным, "Спартак" рассматривает кандидатуры Паулу Фонсеки, Доменико Тедеско, Станислава Черчесова и Курбана Бердыева.
Не пропустите: Зарема высказалась о возможном увольнении Витории из "Спартака". | http://soccernews.ru
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