Федун прокомментировал избиение Фетисова

Фото ТАСС / Станислав Красильников

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун сделал заявление о произошедшем с директором клубного департамента по связям с общественностью Антоном Фетисовым.

"Я знаю, что у него серьёзная черепно-мозговая травма, возбуждено уголовное дело. Мы надеемся, что виновные будут найдены. Есть ли связь с профессиональной деятельностью - пока непонятно. Но такую версию мы тоже не исключаем. Сотрудничает ли клуб со следствием? Я не занимаюсь операционной деятельностью", - сказал Федун.

По итогам 29 туров "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 56 очков.

Фетисова избили в ночь с воскресенья на понедельник возле одного из московских кафе. Сейчас он находится в больнице.

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