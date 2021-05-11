Федун прокомментировал избиение Фетисова
Фото ТАСС / Станислав Красильников
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун сделал заявление о произошедшем с директором клубного департамента по связям с общественностью Антоном Фетисовым.
"Я знаю, что у него серьёзная черепно-мозговая травма, возбуждено уголовное дело. Мы надеемся, что виновные будут найдены. Есть ли связь с профессиональной деятельностью - пока непонятно. Но такую версию мы тоже не исключаем. Сотрудничает ли клуб со следствием? Я не занимаюсь операционной деятельностью", - сказал Федун.
По итогам 29 туров "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 56 очков.
Фетисова избили в ночь с воскресенья на понедельник возле одного из московских кафе. Сейчас он находится в больнице.
Не пропустите: Врачи запрещают полиции опрашивать избитого директора "Спартака" Фетисова. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Мартинес хочет продлить контракт с "Интером"
-
Верратти и Курзава выбыли до конца сезона
-
Стал известен новый тренер "Кельна"
-
Буффон уходит из "Ювентуса"
-
У "Реала" еще одна травма
-
Маркиньос прокомментировал ничью с "Ренном"
-
"Спартак" разорвал контракт с Гулиевым
-
Йерро может получить должность в "Вальядолиде"
-
Менди выбыл до конца сезона
-
1
Появилось видео нападения на директора "Спартака" Фетисова
-
Матчи финала Кубка России и 30-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания из-за трагедии в Казани
-
1
Опубликована расширенная заявка сборной России на Евро-2020
-
Кержаков - лучший тренер ФНЛ в апреле по версии лиги
-
Федун прокомментировал избиение Фетисова
-
"Милан" презентовал новую домашнюю форму
-
Жиго порассуждал о своём будущем в "Спартаке"
-
Мбаппе включён в предварительную заявку сборной Франции на Олимпиаду
-
"Рубин" выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской гимназии
-
1
"Барселона" может вернуть Пьянича в "Ювентус" в обмен на другого хавбека
-
Врачи запрещают полиции опрашивать избитого директора "Спартака" Фетисова