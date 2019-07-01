Федун прокомментировал конфликт Адриано и Набабкина

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Федун прокомментировал конфликт Адриано и Набабкина

Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался об инциденте, произошедшем во время товарищеского матча его команды с ЦСКА.

Напомним, во время встречи у нападающего красно-белых Луис Адриано и защитника красно-синих Кирилла Набабкина возник конфликт, в результате которого был удален игрок ЦСКА. В итоге "Спартак" в большинстве одержал победу - 3:1.

"Это был тренировочный матч. Жалко, что удаление сломало нормальный план тренировок. С другой стороны, для наших болельщиков любая победа над ЦСКА всегда важна.

Поведение Адриано? Вообще-то, нервничал не он, а Набабкин, который его провоцировал. Это футбол. ЦСКА решил играть как официальный матч, где все средства хороши. Это их право", - сказал Федун.

Ранее стало известно, что "Спартак" закроет доступ на стадион журналисту Малосолову за расистские оскорбления в адрес Луиса Адриано

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