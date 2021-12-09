Федун прокомментировал назначение Тедеско в "РБ Лейпциг"

Теги спартак москвадоменико тедесколеонид федунрб лейпциг

Федун прокомментировал назначение Тедеско в "РБ Лейпциг"Фото: инстаграм "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун поделился мнением о назначении экс-тренера красно-белых Доменико Тедеско в "РБ Лейпциг".

"Можно только поздравить и пожелать ему успехов. Я очень рад, что его карьера идет по восходящей. Рано или поздно, я надеюсь, что он вернется в "Спартак", – сказал Федун.

Напомним, что Тедеско возглавлял "Спартак" с 2019 по 2021 год, заняв второе место РПЛ в прошлом сезоне.

Также не пропустите: "Реал" может продлить контракт с Кроосом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Источник: Тер Стеген и Френки де Йонг выставлены на трансфер

Источник: Тер Стеген и Френки де Йонг выставлены на трансфер

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов