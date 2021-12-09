Федун прокомментировал назначение Тедеско в "РБ Лейпциг"

Фото: инстаграм "РБ Лейпциг"/Автор неизвестен

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун поделился мнением о назначении экс-тренера красно-белых Доменико Тедеско в "РБ Лейпциг".

"Можно только поздравить и пожелать ему успехов. Я очень рад, что его карьера идет по восходящей. Рано или поздно, я надеюсь, что он вернется в "Спартак", – сказал Федун.

Напомним, что Тедеско возглавлял "Спартак" с 2019 по 2021 год, заняв второе место РПЛ в прошлом сезоне.

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