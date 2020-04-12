Федун прокомментировал новую сделку России с ОПЕК+

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Федун прокомментировал новую сделку России с ОПЕК+

Вице-президент "Лукойла" и владелец московского "Спартака" Леонид Федун поделился мнением о заключением Россией сделки со странами ОПЕК по сокращению добычи нефти, назвав ее унизительной и тяжелой. 

"Я бы привел пример Брестcкого мира, когда большевики в 1918 году были вынуждены по различным причинам пойти на сделку с Германией, которая была унизительной и тяжелой", - приводят слова Федуна российские СМИ.

Напомним, что 6 марта Россия отказалась от соглашения ОПЕК+, которое подразумевало сокращение ежедневной добычи нефти на 0,3 барреля в сутки. В результате этого цена на нефть упала ниже 20 долларов за баррель, что привело к серьезному снижению курса рубля. По нынешнему соглашению Россия согласилась на сокращение добычи на 2,5 миллиона баррелей в день.

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