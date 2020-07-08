Федун прокомментировал отставку Цорна

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун оригинально прокомментировал отставку Томаса Цорна с поста генерального директора "красно-белых".

"Давайте о приятном. У нас сегодня здесь свадьба была красивая", - сказал Федун перед матчем 27-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом".

Ранее сообщалось, что новым генеральным директором "Спартака" станет Шамиль Газизов, который сейчас занимает аналогичный пост в "Уфе".

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