Федун прокомментировал отставку Цорна
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун оригинально прокомментировал отставку Томаса Цорна с поста генерального директора "красно-белых".
"Давайте о приятном. У нас сегодня здесь свадьба была красивая", - сказал Федун перед матчем 27-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом".
Ранее сообщалось, что новым генеральным директором "Спартака" станет Шамиль Газизов, который сейчас занимает аналогичный пост в "Уфе".
Не пропустите: Стали известны причины увольнения Цорна из "Спартака". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22