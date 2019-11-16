Федун прокомментировал планы РФС продлить контракт с Черчесовым

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Федун прокомментировал планы РФС продлить контракт с Черчесовым

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун порассуждал о возможном продлении контракта между РФС и наставником сборной России Станиславом Черчесовым.

"Черчесов показал себя эффективным футбольным менеджером. И собственно говоря, то что сборная у нас начинает расти в рейтинге – это очень важно и хорошо. Но перед ним стоит большой вызов, после Чемпионата Европы требуется обновление команды", - сказал Федун.

Напомним, что Черчесов тренирует сборную России с августа 2016 года. При нём национальная команда дошла до 1/4 финала домашнего ЧМ-2018.

Контракт 56-летнего специалиста с РФС истекает летом 2020-го, но в договоре есть опция его продления до 2022 года.

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