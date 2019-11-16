Федун прокомментировал планы РФС продлить контракт с Черчесовым
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун порассуждал о возможном продлении контракта между РФС и наставником сборной России Станиславом Черчесовым.
"Черчесов показал себя эффективным футбольным менеджером. И собственно говоря, то что сборная у нас начинает расти в рейтинге – это очень важно и хорошо. Но перед ним стоит большой вызов, после Чемпионата Европы требуется обновление команды", - сказал Федун.
Напомним, что Черчесов тренирует сборную России с августа 2016 года. При нём национальная команда дошла до 1/4 финала домашнего ЧМ-2018.
Контракт 56-летнего специалиста с РФС истекает летом 2020-го, но в договоре есть опция его продления до 2022 года.
Не пропустите: Федун оценил шансы сборной России в матче с Бельгией. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Президент РФС выступил против приглашения иностранных арбитров на матчи РПЛ
-
"Милан" и "Монако" поборются за талантливого бразильца
-
Дзюба дал громкое обещание перед матчем с Бельгией
-
Ван дер Сар подписал новый контракт с "Аяксом"
-
Федун прокомментировал планы РФС продлить контракт с Черчесовым
-
Сборная Италии установила рекорд
-
Букмекеры назвали фаворита в гонке за Алексеем Миранчуком
-
Месси высказался о победе над сборной Бразилии
-
Гендиректор "Спартака" прокомментировал смену главы судейского комитета РФС
-
Главные новости дня: 15 ноября
-
Федун оценил шансы сборной России в матче с Бельгией
-
Определились 12 из 24 участников Евро-2020
-
Все результаты отбора Евро-2020 15 ноября
-
1
Италия разгромила Боснию, одержав 9-ю подряд победу в отборе Евро-2020
-
Дания разорвала Гибралтар, Швейцария победила Грузию
-
Швеция обыграла Румынию и вышла на Евро-2020. Испания уничтожила Мальту
-
Фанаты сборной Финляндии ярко отпраздновали выход команды на Евро-2020
-
2
Роналду в шутку забрал телефон у фаната, который его снимал
-
2
Суарес рассказал, кого он считает лучшим игроком в мире
-
2
Сестры Роналду встали на защиту португальца в его конфликте с Сарри
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|36
|2
|Локомотив Москва
|16
|31
|3
|Ростов
|16
|30
|4
|ЦСКА Москва
|16
|30
|5
|Краснодар
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|16
|19
|8
|Оренбург
|16
|19
|9
|Урал
|16
|19
|10
|Уфа
|16
|18
|11
|Динамо Москва
|16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Рубин
|16
|17
|14
|Тамбов
|16
|17
|15
|Ахмат
|16
|15
|16
|Сочи
|16
|13