Федун прокомментировал поражение "Спартака" в матче с "Краснодаром"

Президент "Спартака" Леонид Федун высказался по поводу поражения в матче 21-го тура РПЛ с "Краснодар" (0:1). Об этом сообщает Sport24.

"Проиграли незаслуженно. Понятно, что были уставшие после ЦСКА, но эта комедия судейских ошибок… Не подобрать слово! В первом тайме Сорокин хватает Понсе и заваливает его, свисток молчит. И тут же обычная борьба в штрафной площадке, не смотрят VAR и назначают пенальти. Что тут говорить? К Тедеско же у меня вопросов нет", - сказал Федун.

Благодаря этой победе "Краснодар" обогнал "Локомотив" и "Ростов" и занял 2 место в турнирной таблице. "Спартак" располагается на 10 строчке.

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