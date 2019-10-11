Федун прокомментировал разгромную победу сборной России
Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался о победном матче сборной России с Шотландией (4:0) в рамках 7-го тура отборочного этапа Евро-2020.
"Очень приятно. Мало приятных моментов сборная нам дарит. Но сегодня был один из них. Такую Шотландию обязаны обыгрывать.
Дзюба великолепен. Головин и Джикия... Пожалуй, это три лидера. Они в порядке - и сборная в порядке", - сказал Федун.
Россия занимает 2 место в турнирной таблице группы I, имея в активе 18 баллов. 13 октября национальная команды сыграет в гостях с Кипром в рамках 8-го тура отбора. Матч пройдет на стадионе ГСП и начнется в 19:00 по московскому времени.
А еще: Кипр одолел Казахстан и сохранил шансы догнать сборную России в отборе Евро-2020 | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Испания
|6
|8
|2
|Чехословакия
|6
|7
|3
|Ирландия
|6
|5
|4
|Турция
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Болгария
|6
|10
|2
|Португалия
|6
|6
|3
|Швеция
|6
|5
|4
|Норвегия
|6
|3
|Группа 3
|М
|О
|1
|СССР
|6
|10
|2
|Греция
|6
|6
|3
|Австрия
|6
|6
|4
|Финляндия
|6
|2
|Группа 4
|М
|О
|1
|Югославия
|4
|6
|2
|Германия
|4
|5
|3
|Албания
|4
|1
|Группа 5
|М
|О
|1
|Венгрия
|6
|9
|2
|ГДР
|6
|7
|3
|Нидерланды
|6
|5
|4
|Дания
|6
|3
|Группа 6
|М
|О
|1
|Италия
|6
|11
|2
|Румыния
|6
|6
|3
|Швейцария
|6
|5
|4
|Кипр
|6
|2
|Группа 7
|М
|О
|1
|Франция
|6
|9
|2
|Бельгия
|6
|7
|3
|Польша
|6
|7
|4
|Люксембург
|6
|1
|Группа 8
|М
|О
|1
|Англия
|6
|9
|2
|Шотландия
|6
|8
|3
|Уэльс
|6
|4
|4
|Северная Ирландия
|6
|3