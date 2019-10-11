Федун прокомментировал разгромную победу сборной России

Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался о победном матче сборной России с Шотландией (4:0) в рамках 7-го тура отборочного этапа Евро-2020.

"Очень приятно. Мало приятных моментов сборная нам дарит. Но сегодня был один из них. Такую Шотландию обязаны обыгрывать.

Дзюба великолепен. Головин и Джикия... Пожалуй, это три лидера. Они в порядке - и сборная в порядке", - сказал Федун.

Россия занимает 2 место в турнирной таблице группы I, имея в активе 18 баллов. 13 октября национальная команды сыграет в гостях с Кипром в рамках 8-го тура отбора. Матч пройдет на стадионе ГСП и начнется в 19:00 по московскому времени.

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