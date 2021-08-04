Федун прокомментировал решение Попова уйти из "Спартака"
Фото: твиттер RuNews24.ru/Автор неизвестен
Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал решение спортивного директора "красно-белых" Дмитрия Попова уйти из клуба.
"Это не мужской поступок – бежать после поражений. Из-за того, что тебе не утвердили ту кандидатуру, которая вызывает сомнения для покупки. Это не мужской поступок! Все, что могу сказать. К сожалению, у Попова уже подобная ситуация была. Ну ладно, бог с ним", – приводит слова Федуна "Спорт-Экспресс".
Ранее Попов заявил, что он уходит из "Спартака" из-за разногласий с Федуном по трансферной политике, а также из-за публичных оскорблений со стороны Заремы Салиховой.
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