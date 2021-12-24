Федун прокомментировал скандал с Газизовым

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал заявление бывшего генерального директора клуб Шамиля Газизова о расписке, по которой Федун обязан был передать ему часть акций клуба.

"Документ, приложенный к иску, не является договором. Это всего лишь лист бумаги, написанный моей рукой в процессе обсуждения условий – там даже нет даты и времени. Условия обсуждались не один день и не один раз, по итогам обсуждений был заключен трудовой договор.

А то, о чем сейчас говорит Газизов – всего лишь его пожелания, которые не были одобрены клубом и советом директоров. Если Газизову нравится обсуждать наши взаимоотношения через СМИ, это его право.

Мы же оставляем за собой право обратиться в компетентные органы для изучения законности агентских комиссий за Кокорина и Урунова. Газизов сам выбрал быстрый заработок на этих сделках вместо долголетней работы с клубом", – цитирует Федуна руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

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