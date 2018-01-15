Федун прокомментировал скандальный твит Джикии

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал скандальный твит защитника своей команды Георгия Джикии, который назвал своих темнокожих партнеров по команде "шоколадками".

"Что тут сказать - очевидная глупость", - приводит слова собственника "красно-белых" СЭ.

Напомним, ФИФА уже осудила слова Джикии. | soccernews.ru