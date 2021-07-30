Федун прокомментировал слухи о том, что он предлагал 400 миллионов фунтов за "Вулверхэмптон"

Теги спартак москвалеонид федунвулверхэмптон

Федун прокомментировал слухи о том, что он предлагал 400 миллионов фунтов за "Вулверхэмптон"Российский бизнесмен и владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал слухи о том, что он предлогал 400 миллионов фунтов, чтобы купить "Вулверхэмптон".

"Это все сказки" – сказал Федун.

Напомним, что сегодня появилась информация о том, что в июле 2021 года бизнесмен предложил китайским вледельцам "Вулверхмэмптона" 400 миллионов фунтов за клуб.

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