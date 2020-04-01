Федун прокомментировал снижение зарплат футболистам из-за коронавируса

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун прокомментировал решение о снижении зарплат футболистам на 40 процентов на время действия карантина, введенного из-за угрозы распространения китайского коронавируса.

"Договориться с игроками было несложно. Сейчас все понимают, что футбол, как и любая другая сфера жизни, находится в крайне тяжелой ситуации. Ребята пошли навстречу. Нужны подвижки со всех сторон. Мы же не имеем никаких доходов — ни от спонсоров, ни от рекламы. Спасибо игрокам за такой шаг!" - приводят слова Федуна российские СМИ.

Напомним, что Российская Премьер-Лига приостановлена из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19. Турнир не будет возобновлен раньше конца мая.

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